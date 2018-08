Ootamatu leid: tudengineiu komistas vanaema garaažis kahe haruldase kultusauto otsa

Ameerikast pärit tudengineiu on ilmselt õnnetähe all sündinud – noor neiu leidis niisama muuseas vanaema garaažist sinna aastateks seisma jäetud superautod. Noore neiu avastus on Redditi foorumiportaali kihama pannud ning nii mõnigi autofänn ihub leitud autodele ilmselt juba ka hammast.