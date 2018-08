Hoopis teine ooper: Tallinna külje all müüakse uskumatu interjööriga villat

Eritellimustööna valminud villa näeb välja nagu peaks see pigem asuma kuskil Vahemere ääres. Vundamendist katuseluukideni luksust täis hoone, üldpinnaga 900 ruutmeetrit, on kerkinud aastal 2004.

Imetlusväärses kodus on luksuse järel teiseks märksõnaks klassika, mida leiab nii maja interjööris kui välislahendustes. Lisaks on siin omaette kinosaal, piljardiruum, bassein ning ka saun. Maja praegune omanik on muuseas lubanud fassaadi ja basseiniosaga seonduvad hooldus- ning renoveerimistööd enda peale võtta. Männimetsast ümbritsetud luksuselamu on muuseas vaid kiviviske kaugusel merest.