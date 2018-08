Uuring: eestlased on eeskätt filmirahvas

11 protsenti küsitletuist tunnistab, et vaatab internetist regulaarselt täiskasvanutele mõeldud sisu. Filme ja sarju vaatavad voogedastusega kõige enam ka lõunanaabrid lätlased ja leedukad, ent seal on filmisõprade osakaal oluliselt kõrgem - vastavalt 66 ja 71 protsenti vastanutest.

Filmidest eelistab 55 protsenti vastanuist vaadata komöödiaid, järgnevad dokumentaalid ja draamad. Viaplay Eesti meediasuhete juhi Karin Laurima sõnul näitab statistika, et justnimelt need kolm žanrit on vaatajate seas kõige populaarsemad. «Viaplay otseselt täiskasvanutele mõeldud sisu ei paku, kuid näiteks erootilise menuromaani «Viiskümmend halli varjundit» ekraniseering oli eelmise aasta vaadatuimate filmide edetabelis neljandal kohal,» lausus Laurima.