Ekspert annab nõu: õige madrats tuleb valida kehakaalust lähtuvalt

Uni on üheks immuunsüsteemi aluseks ja selle vähesus teeb avab naeratuse saatel ukse viirusnakkustele. Täiskasvanud inimese ööuni peab olema ühtlane, vahepealsete ärkamisteta. Hansaposti veebikaubamaja madratsite tootejuht Natalia Smirnova avaldab hea une saladuse.

Maga piisavalt, liigu piisavalt

Igaöise keskmise ööune pikkus täiskasvanul võiks jääda vahemikku 7-9 tundi. Vähem pole hea ja rohkem pole samuti soovitatav. Smirnova sõnul võiks igal õhtul samal ajal voodisse minna, kuna see lihtsustab uinumist. Kui uinumisega on rutiinist hoolimata raskusi, võiks päeval rohkem värskes õhus liikuda. Samuti on tähtis hoolitseda selle eest, et magamistuba oleks püsivalt vaikne, pime ja jahe.

Vali keha toetav madrats

«Selleks, et magamine laeks patareisid, mitte ei tühjendaks neid, on madratsil täita tähtis roll,» ütles Smirnova. Madratsi põhifunktsioon seisneb keha õiges toetamises, seega vali mugav ja keha järgiv voodimadrats, mis ei tundu liiga pehme ega liiga kõva. Üldjuhul on kvaliteetne madrats küll päris krõbeda hinnaga, aga investeering tehakse kuni 10 aastaks ja sisuliselt igaks ööks.

Kõrge kehakaal soosib jäika kõrget madratsit

Paljuski on madratsi jäikus küll maitseküsimus, aga kõrge kehakaalu, keskmisest sportlikuma elustiili või sagedase seljavalu puhul on tähtis eelistada pehmele madratsile jäika. Mida kõrgem on kehakaal, seda kõrgem võiks olla ka madrats. Loomulikult võib ka madala kehakaalu puhul eelistada kõrget madratsit, aga kõrge kehakaalu puhul on see väljamagamise seisukohast lausa elutähtis.

Kallis kvaliteetmadrats kestab 10 aastat, soodne madrats 3-4 aastat

Madratsite hinnad on erinevad, sõltudes nii tootjast ja tehnoloogiast, vedrustussüsteemi struktuurist ning täiteks ja voodriks kasutatavast materjalist. Ka soodsal madratsil on oma koht – näiteks võib selle osta külalistetuppa või suvilasse, kus ei ööbita aastaringselt. Igapäevaseks kasutamiseks odav madrats pigem ei sobi. Isegi kui madrats võib tunduda algul mugav ja pealtnäha viisakas, on selle eluiga igapäevasel kasutamisel lühike ja unekvaliteet hakkab langema. Kvaliteetse madratsi eluiga seevastu on tavaliselt 9 kuni 10 aastat.

Pööramine pikendab madratsi eluiga

Selleks, et ise madratsi eluiga pikendada, tuleks seda ümber pöörata ja keerata iga kolme kuu tagant. Ainult pööramisest jääb väheseks - ka peatsit ja jalutsit võiks regulaarselt vahetada.

Kattemadrats silub puudujääke

Kui selgub, et uus madrats on ostetud siiski liiga jäik või liiga pehme, saab olukorda kattemadratsiga parandada, kuigi pikaajalise jätkusuutliku lahendusena Smirnova seda siiski ei soovita. Kattemadratsil on muuseas ka voodimadratsi eluiga pikendav roll, kuna see aitab hoida madratsi puhta ja värskena.

Puhasta õigesti