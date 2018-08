Uuring: 75 protsenti loomaomanikest lähtub uue kodu valikul oma lemmikust

80 protsenti küsitletuist osutus loomaomanikeks, kellest koguni 64 protsendil oli koduses majapidamises koer ning 41 protsendil kass, vahendab realestate.boston.com. Loomaomanikeks on uuringu järgi valdavalt noorem generatsioon, jäädes vanusevahemikku 18–34 eluaastat.

Uuringust selgus üllatav tõsiasi, et lausa 75 protsenti koduomanikest on nõus oma lemmiku nimel unistuste kodust loobuma. «Tõesti südantsoojendav, kuidas inimesed on valmis lemmikud endast ettepoole asetama,» märkis uuringu üks läbiviijatest Nate Johnson.