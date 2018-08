Galerii: selline on Eesti kõige kallim üürikorter

Kolmetoaline eluase on läbi maja planeeringuga ning asub umbes-täpselt Tallinna vanalinna südames. Suursugune korter, üldpinnaga 158,7 ruutmeetrit, on imetabane sümbioos uuest ja vanast. Korteri siseviimistluses on kasutatud ainult kvaliteetseid ja hinnalisi materjale. Tegemist on erakordselt kauni ja esindusliku korteriga, millel on palju mugavusi ja luksust.