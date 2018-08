Mööbligigant IKEA avab juba selle kuu lõpus Lätis oma uksed

Avatavast poest saab ühtlasi suurim IKEA pood Baltikumis ning sellest leiavad külastajad enda kodu sisustamiseks üle 8000 erineva Rootsi disaintoote, mis on taskukohase hinnaga ja seega kättesaadavad paljudele.

«Täna hakkame lugema päevi esimese IKEA poe avamiseni Lätis ning teeme algust Läti kataloogide jagamisega kodudes Riias ja selle läheduses. Alates 30. augustist ootame juba külla esimesi külastajaid, kes soovivad saada osa Baltikumi suurimast IKEA poest. IKEA visiooniks on luua paremat igapäevaelu paljudele, pakkuda hästi disainitud, funktsionaalseid ja taskukohaseid kodusisustustooteid ja -lahendusi,» lausus Inga Filipova, IKEA Läti poe juht.

Uue IKEA Riia poe suuruseks on 34,500 ruutmeetrit ning see on ehitatud 10-hektarilisele maa-alale, mis asub 15-minutilise autosõidu kaugusel Riia kesklinnast, Juglase ja Biķernieku tänavate ristmikul. IKEA Riia pood pakub üle 8000 Rootsi disaintoote kodu sisustamiseks, alates köökidest, elutoamööblist ja lastemööblist kuni söögiriistade ja dekoratiivtoodeteni.