Inimestele teeb tuska miniatuurse korteri üürihind

Eluruum on niivõrd väike, et kohalikud on hakanud seda lühidalt «seintega voodiks» nimetama, vahendab news.com.au. Pahameelt pälvinud kiinnisvarakuulutus tõi nimelt päevavalgele austraallaste terava iroonia- ja huumorimeele. Sotsiaalmeedias kuulutust silmanud inimesed tõid kommentaariumis lausa paralleele eluga vanglas. Mõnele aga ei mahtunud pähe üürileandja ahnus ja isekus. Õnneks on ka neid, kes leiavad, et vähemalt ei ole selles korteris võimalik hommikul vale jalaga voodist tõusta.