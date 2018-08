Eestis esineb aastas üldjuhul kuni kaks suuremat ülilevi perioodi

Eraldi kompensiatsioonimehhanismi ülilevist tulenevate häirete jaoks välja töötatud pole. Elisa TV-teenuste valdkonna juht Silver Soomre sõnas, et antenniga digi-tv teenuse eripära on kahjuks selline, et loodus ja raadiolained on omavahel seotud ning tihti tuleb ülilevi perioodil olla lihtsalt kannatlik. «Siin võib paralleele tõmmata teiste teenustega, näiteks mõni kontsert, kui sadama hakkab, saavad inimesed palju kehvema kogemuse. See ei tähenda, et piletiraha tuleb tagasi saada. Kahjuks nii see on ja see tuleb lihtsalt üle elada,» tõdes Soomre.