Kaheksa aastat «külmkambris» elanud pere nõuab kohalikult omavalitsuselt valuraha

Hulli linnakesest pärit Thirkettlede pere viimased kaheksa aastat on möödunud talvejopedes, olgu talv või suvi. Rikkis boileri pärast lõputut võitlust pidanud perel on kaheksa aastat hiljem mõõt täis saanud ning oma meelepaha leevendamiseks küsitakse kohalikult omavalitsuselt veidi rohkem kui 11 000 eurot.

«See oli kohutav. Üks lastest oli kuuene ja teine neljane, kui see kõik algas. Me istusime üheskoos joped seljas gaasikamina ääres, et sooja saada,» ütles Trevor Thirkettle väljaandele hulldailymail.co.uk. Perepea sõnul on vigane boiler nende perele vaid häda ja viletsust toonud.