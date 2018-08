Fotod: ostjat ootab Eesti tipparhitekti kullipilgu all valminud eramu

Maja on projekteerinud tuntud arhitekt Toomas Rank, keda võib lugeda ka eramu sisekujunduse ja kauni haljastusprojekti autoriks. Kinnistul olev maja ja ka selle tagaaed on pärjatud mitmete aukirjadega. Aastal 2008 saatis seda eramut «Kodud kauniks» tiitel ja aastal 2017 «Keila linna kauneim aed» silt.

Maja välisfassaad on kaetud eriliselt paigaldatud ja värvitud valge tellisega. Välisfassaadi ilu ja erilisuse toovad esile oskuslikult paigaldatud valguslahendused. Seitsmetasandilise pinnajaotusega majas on valdavalt kasutatud lihvitud paekivi, klaasi ja käsitöösepist. Maja päikesepoolsele küljele jääb avar terrass, mis on omakorda tänavakividega sillutatud. Maja ümbritsev territooriumi on varustatud salvestavate valvekaameratega. Majas ja garaažis on lisaks ka valvesignalisatsioon.