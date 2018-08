Eestlaste igipõline unistus oma majast ei ole kuhugi kadunud

Koduost võib tõeliseks katsumuseks osutuda. Karisid, mida maja soetamise puhul ületada, on oluliselt rohkem kui korteriostu puhul. Maja ehitamisele kuluv aeg võib kiire hinnakasvu ja tööjõupuuduse valguses aga veelgi pikemaks venida. Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ maakler Egon Juhanson toob veidi selgust vahepeal kõlanud väitele, just nagu ei tahakski eestlased enam oma majas elada. Unistus oma majast on endiselt olemas, paraku on sellega kaasnevaid raskusi keeruline omapäi ületada.

Hinnatase

Kruntide ja eramute hinnad on teinud läbi suure tõusu. Lisaks on väga raske leida tõeliselt head kinnistut, kuna palju pakutakse kesise asukoha ja liitumisteta krunte.

Pangalaen

Majaostja või -ehitaja peab omama keskmisest suuremat sissetulekut ja omafinantseeringut. Veel parem on, kui kaks keskmisest suurema sissetulekuga inimest laenu võtavad.

Kommunikatsioonidega liitumine

Kui osta «liitumisteta» krunt, peab arvestama, et elektri ja trassidega ühendamise hinnad on muutunud samuti väga kõrgeks. On omavalitsusi, kus kampaania korras võidakse need kulud ka kinni maksta. Juhansoni sõnul selle peale lootma jääda üldiselt siiski ei maksa.

Tööjõukulud ning ehitushind

Ehitajate töötasud ning materjalide hinnad on tõusnud kõrgustesse. Üha teravamalt annab endast märku pädevate ehitusmeeste puudus.

Juriidilised nüansid eramu ehitamisel

Praegune ehitusseadus on muutunud justkui raketiteaduseks ning kõiki nõudeid peab piinliku täpsusega järgima. Lisaks on vaja kõik täpselt dokumenteerida ning ajada asju kohalikus omavalitsuses, mis võib samuti tohutu ajakulu olla. Asju mida järgima peab, on lausa kilomeetrite jagu ning piisab ühest eksimusest, et ehitusloast ilma jääda. Kui ise ei jõua, on lahenduseks ehitusjärelevalve palkamine, ent ka see tähendab täiendavat lisakulu.

Mitmesugused kõrvalkulud