Käes on tüütu äädikakärbse ja tigeda herilase aeg

Augustis elavneva herilase nõelamist kardetakse palju ja põhjusega – herilasemürgile allergilisele inimesele võib kokkupuude tööka putukaga lausa saatuslikuks saada. Üldiselt on herilased piisavalt suured, et neid oleks lihtne tabada. Samuti ei jää herilasest tuppa väljaheitega kaetud pinda. Augustis tuppa siginevad arvukad äädikakärbsed on mõnikord isegi suurem nuhtlus.