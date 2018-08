Galerii: Kakumäe rannarajoonis on müüa Eesti mõistes üsna silmapaistev eramu

Valgusküllane ja suursuguse sisekujundusega Kakumäe kodu on kahtlemata üks miljonist. Kvaliteetsete materjalide toel kerkinud eramus on aukohal kvaliteet ja igikestvad lahendused. Paljud esemed ja nüansid on muuseas eritellimustööna valminud. Modernse välisilme ja läbimõeldud planeeringuga paariselamu autoriks on tunnustatud Eesti arhitektuuribüroo.