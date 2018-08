Fotod: sellised on kolm kõige kallimat maja Eesti kinnisvaraturul

Toom-Rüütli hoonete kompleks, üldpinnaga 1480 ruutmeetrit, on saanud uue kuue ligikaudu 10 aastat tagasi. Pika ajalooga hoone vajab aga nüüd uut siseviimistlust et taas uue hooga alustada.

Selles, 2000. aastal kerkinud majas, tubadest juba puudust ei tunta. Viiekorruseline maja võtab enda alla ligikaudu 4500 ruutmeetrit ning on igati paslik mitme pere pere elamuks.

Viiekorruseline elamu vanalinna südames on seisnud seal 13 sajandist saati. Esindusliku maja omanike ringi on läbi ajaloo kuulunud lisaks väärikatele kaupmeestele lisaks ka kolm Tallinna raehärrat, üks bürgermeister ja üks Narva raehärra. Viiekorruseline elamu, üldpinnaga 1002 ruutmeetrit, on üks erakordselt silmapaistev väljavõte möödunud aegadest.