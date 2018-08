Remondiblogi: kui kaheeurose hinnasildiga ese täidab kõik ootused

Tervitused Norra kuningriigist! Sõitsin oma elukaaslasele mõneks päevaks külla ning Bergeni väikeste sisustuspoodide võrratud vaateaknad inspireerisid mind jagama oma seniseid parimad kodusisustusleide. Siit tulevad kümme lemmikut.

Nagid

Ma ei mõista, kuidas need omapärased nagid juba sotsiaalmeediat vallutanud ei ole. FJANTIG nagid on valmistatud tugevast plastist ja värvitud musta matti värvi. Nende vau-faktor seisab aga omapärases kujus: nimelt toolikujulisi nagisid mina küll varem kohanud ei ole. Nipp: lisaks tavapärast pidi üles riputamisele soovitan proovida neid «pea alaspidi»: nii saad ühe suure nagikonksu asemel neli väikest!

IKEA nagid. FOTO: Margit Partei

Väiksed hoiustamisnõud

Kujutan juba ette, milliseks H&M koduosakonna «narkomaaniks» ma siis saan, kui meie kodu möbleerimiseks valmis on. H&M Home on mulle eriti silma jänud toredate hoiustamistarvikute poolest: korvid, karbid, potsikud, nõud jm. Minu seni parim saak oli see tammetõrukujuline potike, milles hoian vannitoas vatitikke ja -patju, ja pisike valge nõuke, kuhu panen duši all käimise ajaks turvaliselt hoiule oma ehted. Kokku maksid need vaid 6 eurot.

H&M Home hoiustamisnõud FOTO: Margit Partei

Postrid

Vahel hakkab mul lausa piinlik, kui palju musvalget kunsti meie kodus saab olema… Juba ammu enne seda, kui meil korteris veel lammutustöödki tehtud polnud, oli mul juba terve hunnik ägedate mõtteteteradega ja piltidega postreid kokku ostetud. Valdav enamus neid pärineb kodumaisest ettevõttest Kukupesa ning kaunis Tartu kaart on Grafomapi toodang.

Kaart: Grafomap, Postrid: Kukupesa. Riiul on ise meisterdatud ja raamid pärinevad IKEAst. FOTO: Margit Partei

Suured fototrükid

Oma kodu valmides avastasin üllatusega, et minu fotograafia portfooliosse on aastate jooksul tekkinud nii mõndagi, mis ideaalselt meie kodu seinale passib. Otseloomulikult peab see mulle omaselt olema mustvalge ja kontrastne. Suuri fototrükke olen müünud ka teistesse kodudesse, seega huvilised võivad minuga selles osas ühendust võtta.

Poster: Kukupesa, fototrükid: Margit Partei. FOTO: Margit Partei

IKEA Rulood

Kui TUPPLUR rulood – vaatamata täielikule pimendamise funktsioonile – ei olnud just meie õnnestunuim ost, siis SKOGSKLÖVER rulood on nii minimalistliku väljanägemise kui ka alumiiniumist konstruktsiooni poolest tõeliselt hea leid. Neid julgeks küll igasse kodusse soovitada.

RANARP seeria valgustid

Üldiselt kõik IKEA valgustid, aga minu isiklik lemmik on veidi retrolik RANARP seeria neutraalsetes toonides kuplite, kangasjuhtmete ja kuldsete detailidega. Plastmassi on nendes valgustites minimaalselt, mis pikendab ka eluiga. Valikus on nii laua-, põranda-, seina- kui ka eri suurustes laelambid.

IKEA RANARP seinalamp FOTO: Margit Partei

Matid neutraalsetes toonides lauanõud