Mustamäel valmib uue aasta lõpul põneva arhitektuuriga kortermaja

Kuuekorruseline kortermaja ehitatakse väljakujunenud Mustamäe elurajooni sisekvartalisse. A.H. Tammsaare tee 89a korterelamu projekt on valminud arhitekt Kaja Tuhkaneni kuldsete käte all.

Kahe trepikoja ja liftidega korterelamusse ehitatakse ühtekokku 64 kodu. Kuna korteriostjad on kodu ostes aina nõudlikumad, on B-energiaklassiga kodude ruumilahenduse planeerimisel silmas peetud kaasaja inimese vajadusi. Majas on nii funktsionaalseid ühe- kui ka avaraid neljatoalisi kortereid. Samuti kuulub iga korteri juurde samal korrusel asuv praktiline panipaik, kõikidel korteritel on vaadete nautimiseks lisaks ka rõdu.