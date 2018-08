Kahjurite arv Eesti kodudes on veerandsaja aasta jooksul märkimisväärselt kahanenud

Mida pikemalt tõrje tellimisega venitatakse, seda vaevalisem hoone puhastamine on ning see räsib nii majaelanike närve, elukvaliteeti kui ka rahakotti.

«Oluline on majaelanike üksmeel, et näiteks putukate tõrjel lastakse tõrjespetsialist ligi igale elamispinnale, muidu pole tõrjest suuremat tolku ja paari nädala pärast on jälle terve maja satikaid-putukaid täis. Peamiselt keldrites pesitsevad rotid aga teevad iga venitatud päevaga materiaalset kahju, kuna neil on komme närida kõike ettejuhtuvat, sealhulgas elektrikaableid,» ütles Pindi Kinnisvarahalduse kutseline haldur Mairo Kirss.