Pimesi soetatud kodu seadis mehe keerulise olukorra ette

Ajakirjanikuna leiba teeniv Nick Pearson tunnistab, et ei hooli ostlemisest. Küll aga kavatseb mees oma edasistes ostuotsustes tähelepanelikum olla.

Poolpimesi kodu soetanud mees kahetseb, et uuele kodule vaid vilksamisi pilgu peale heitis, vahendab homes.nine.com.au. Nimelt avastas Pearson sissekolimise järel, et on ühes tagasihoidliku elamispinnaga soetanud ka ühe iidamast-aadamast vannitoa.