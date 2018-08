Kinnisvarainvesteeringute turul troonib 15-ruutmeetrine üürikorter

Üürikorterite soetamise aktiivsust arvestades võis veel möödunud aasta teises pooles prognoosida investeerimisaktiivsuse langust. Üürikorterite soetamine on piirkonniti ja hooajati küll vähenenud, kuid seda peamiselt sobilike pakkumiste vähenemise ning kasvanud pakkumishindade tõttu.

«Aktiivne huvi investeerimise kui sellise vastu on siiski jätkuvalt püsinud, passiivset ostusoovi omavate investorite hulk on pidevalt kasvamas,» märkis Arco Vara analüütik Mihkel Eliste.

Finantsvabaduse poole pürglemine on küll positiivne, ent sealjuures tehtavad investeerimisotsused jäävad Eliste sõnul kinnisvaravaldkonnas tegutsevatele inimestele arusaamatuks.

Viimasel ajal palju kõneainet leidnud n-ö mikrokorteritesse investeerimise trend on Eliste sõnul järjest laiapõhjalisem. «Jätkuvalt tugev nõudlus väikeste üürikorterite järele kinnitab fakti, et hetkel on atraktiivne toode ennekõike ligikaudu 15-ruutmeetrine korter.