Uus isepuhastuv puidukaitsevahend annab fassaadile ja aiale värske ilme aastateks

„Tänasel kiirel ajal on inimeste jaoks väga oluline, et nad ei peaks igal aastal tegelema uuesti ja uuesti oma terrasside ja rõdude värskendamisega, vaid saaksid nautida tehtud tööd pikemalt. Meie uuel lasuursel puidukaitsevahendil Pinotex Extreme Lasuril on isepuhastuv Stay Clean tehnoloogia, mis annab puidule värske ilme koguni kuni 12 aastaks,” tutvustab värvi- ja liimitootja Akzo Nobel Baltics AS tootejuht Heiki Tuisk.

Unikaalse isepuhastuva tehnoloogia ja esmaklassilise vastupidavusega veepõhine lasuurne puidukaitsevahend sisaldab kolloidset ränidioksiidi, mis tänu oma hüdrofiilsetele omadustele parandab pinna iseeneslikku puhastumist mustusest näiteks vihmaveega. „Ja selge on see, et mida puhtam on värvitud pind, seda pikem on selle vastupidavus,” sõnab Tuisk, lisades, et Extreme Lasur moodustab puidule poolmati elastse mustust hülgava ja kauakestva kaitsekile, mis ei pragune ega kooru. Lisaks sisaldab toode UV-filtrit, mis suurendab vastupidavust päikesekiirgusele, ning toimeaineid takistamaks hallituse levikut viimistletud pinnal.

Süsteemne viimistlus (immutuskruntimine ja kaks pinnaviimistluskihti) tagab puitpinnale pikaajalise, kuni 12-aastase kaitse ilmastikumõjude vastu. Kuna hüdrofiilsust tekitavad räniosakesed paiknevad põhiliselt värvi pinnakihis, on puidu sügavam märgumine takistatud ning aluspind hästi ning pikaajaliselt kaitstud. Eriti hästi sobib uus toode hööveldatud puidule, kuid paraku ei saa sellist tõhusat tulemust oodata seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemisel.

FOTO: Akzo Nobel Baltics AS

Millest alustada aia ja fassaadi pikaajalist kaitsmist?

Töödeldav puitpind peab olema puhas, terve, kvaliteetne ning vaba mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest. Pinnalt tuleb eemaldada vanad värvi- ja kaitsevahendite kihid mehaaniliselt kaabitsa ja harja, termiliselt näiteks soojaõhupuhuri abil või keemilisel teel. Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.

Maksimaalse kaitseefekti ja ühtlase tooni tagamiseks tuleks kruntida uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad üks kord värvitu veepõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Wood Primer või lahustipõhise biotsiidse kaitsekrundiga Pinotex Base. Enne kattevärvimist peab veenduma, et krunditud pind oleks piisavalt kuiv. Kattevärvimine toimub pintsli abil kahes kihis puidukaitsevahendiga Pinotex Extreme Lasur. Varem sama tootega kaetud pinna puhul piisab uuendamiseks ühest kihist.

„Muide, iga järgnev kattekiht muudab värvitooni tumedamaks, läikivamaks ning kestvamaks,” ütleb Heiki Tuisk, lisades, et välispindade puhul alati soovitatav kasutada toonitud toodet, sest olematu pigmendisisaldus vähendab pinna vastupanuvõimet päikesekiirgusele. Pinotex Extreme Lasur toonid on omavahel segatavad ehk näiteks võib soovi korral valitud värvitooni heledamaks muutmiseks lisada värvitud toodet.

Oluline on vältida puidukaitsevahendiga kaetud pindade sattumist otsesesse kokkupuutesse happelist või leeliselist reaktsiooni andvate pindadega (näiteks lõpuni kuivamata krohv), mille tulemusel võib kannatada saada pigmenti siduv sideaine. Oksakohtadest tuleb kindlasti mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga eemaldada vaik ning eelnevalt töötlemata metalldetailid tuleb puhastada terasharja või lihvpaberiga roostest ning kruntida näiteks värviga Sadolin Professional Traditional Metal Primer või Hammerite No.1 Rustbeater.

„Värvipindade vananemise põhjus on tihti õhus lendleva mustuse kleepumine selle pinnale, mis määrib puidupinna pealmise kihi ning hakkab seal kasvatama puitu kahjustavaid mikroorganisme. Värvipindade regulaarne puhastamine on aegavõttev ja tülikas protsess. Täna võime julgelt väita, et puidust aedade, piirete ja fassaadide kaitsmine pole kunagi olnud nii tõhus – uus Stay Clean tehnoloogia pikendab värvi eluiga ja vähendab oluliselt selle hooldamiseks kuluvat tööhulka!” nendib Akzo Nobel Baltics AS tootejuht.

FOTO: Akzo Nobel Baltics AS