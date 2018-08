Fotod: ahhetamapanev korter Stalini-aegses majas viib ajas tagasi

Renoveeritud korter, üldpinnaga 99,2 ruutmeetrit, nõuab teatud karakterit ja elulaadi. Suursugune korter on kaugel tagasihoidlikkusest ning sobib kui rusikas silmaauku luksuslikku eluviisi nautlevatele inimestele.

Kolmetoaline korter on täielikult renoveeritud. Korteri viimistluses on lähtutud igikestvatest materjalidest, paljud mööblitükid ja sisustuslahendused on muuseas eritellimustööna valminud.