Majaomanikud pakuvad võimalust suursugune häärber võilevahinna eest ära osta

Mõned kinnisvaraobjektid lähevad kui soojad saiad, teised aga jäävadki igatsevalt oma uut omanikku ootama. Oma kodu müümisega raskustesse sattunud perekond Walsh on otsustanud oma uhke häärberi ühele õnnelikule loterii vahendusel maha parseldada. Kinnisvaraloterii kasuks otsustanud Walshide perekonna eesmärgiks on müüa loteriipileteid väärtuses 5,8 miljonit eurot.

Miks just selline summa?

Walshide pere häärberi turuväärtuseks on nimelt hinnatud veidi üle 5,8 miljoni euro, vahendab realestate.com.au. 1790. aastal kerkinud maja on aastate jooksul läbinud mitu uuenduskuuri ning on kohe sissekolimiseks valmis. Kuuest magamistoast koosnev eramu viib jalutuskäigule läbi ajaloo.