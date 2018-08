Sajandivanune tööstushoone Tallinnas saab talve eel uue võimsa kuue

Lutheri kvartali Luterma tööstushoones on Erwini maja, kus töö tegemine on olnud kõrgelt hinnas sadakond aastat ning paekiviseinad on näinud elu juba enne esimest Eesti Vabariigi aega. Maja ajalugu ja erilist industriaalset keskkonda rõhutavad veelgi hoone trepikojad, ajaloolised vaheuksed ja paekivist trepid ning kõrged laed, mis on kuni pea nelja meetri kõrgused.