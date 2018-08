Kodukindlustus ei anna automaatset kaitset äikse tekitatud kahjude vastu

Eesti suvega käivad kaasas ohtlikud äikesetormid, mis koduomanikele aastast aastasse muret tekitavad. Kodukindlustuse pakette on erinevaid ja kindlasti tuleb veenduda, kas sõlmitud kindlustusleping katab lisaks kodule ka koduseinte vahel oleva vara. Äikese tõttu kannatada saanud kodutehnika ja muu vara kuulub küll hüvitamisele, ent selleks tuleb lepingut sõlmides valida juurde ka vara lisakaitse.

Oluline on üle vaadata, missuguste riskide vastu kindlustada soovitakse. «Põhiriskidega kodukindlustus ei hüvita näiteks olukorda, mil äike tekitab voolu kõikumise ning selle tagajärjel kodumasinad- ja seadmed rikki lähevad. Kui soovid oma kodu täielikult kaitsta, siis tuleks valida laiem kindlustuskaitse,» märkis IIZI kodukindlustuse tootejuht Gertu Karbus. Laiendatud kaitsega kodukindlustuse maksed võivad põhipaketiga võrreldes olla 7 kuni 20 protsenti suuremad, ent selle võrra on ka kindlustuskaitsete ulatused oluliselt mahukamad.

Piksevarda omamine ei ole kindlustuse seisukohast kohustuslik. Piksevarrast ei tasu iseseisvalt paigaldama hakata, kuna ka sellele kehtivad teatud nõuded ja piirangud, mille vastu eksides, võib iseendale ja oma kodule hoopis karuteene teha. Kodukindlustuse puhul on tähtis, et hoonel oleksid ennekõike korralikud kaitsmed ja maandus. Maanduse panek sobivasse kohta või majaosale on piksevardast oluliselt parem variant.