Oksjonikeskkonnas müüki paisatud ratastega kodu mahutab kõik eluks vajaliku

Osta.ee oksjonikeskkonnas on müüki paisatud üsna soodsa hinnaga haagissuvila. Veidi nokitsemist vajav ratastel kodu on hästisäilinud ning mahutab endasse kõik eluks vajaliku. Haagisel on hulgaliselt kappe ja panipaiku ning ka ööune nautimiseks on siin ruumi tervele perele.