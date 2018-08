Fotod: Tiskres ootab ostjat Eesti mõistes üsna harukordse arhitektuuriga elamu

Tuntud arhitektide poolt loodud maja on vaid kiviviske kaugusel merest. Elamu on projekteeritud luksusliku villana, milles on ühtekokku neli magamistuba, kolm vannituba ja neli tualetti. Maja siseviimistluses püüab pilke graniit, millega on kaetud mitmete tubade põrandad. Seintele lisavad aga silmailu plaadid Valentino Design erinevatest kollektsioonidest.