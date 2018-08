Fotod: pererahva ja sisearhitekti koostöös valminud eriti glamuurse rüüga kodu Kadriorus

Pilkupüüdev perekorter Kadrioru südames asub 2012. aastal kerkinud kivimajas. Läbi kahe korruse kulgev eluruum, üldpinnaga 200 ruutmeetrit, on saanud oma näo ja teo koostöös sisearhitektiga.

A-energiaklassiga elamu arhitektideks on Allan Strus ja Kristi Järvik.

Korteri uus omanik saab lisaks vaimustavale kodule ka kaks parkimiskohta suletud hoovis. Samuti on uue koduomaniku päralt soklikorrusel asuvad panipaigad, mida on samuti kaks. Maja ümbritseb haljastatud sisehoov, kus on ka mänguväljak lastele.