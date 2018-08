Just see värv teeb sel hooajal sisekujunduses ilma

Hoolimata sellest, et kollast värvi mööbel on sel hooajal olnud väga populaarne ning selle müük on näidanud kasvu, siis WGSNi eksperdid kuulutasid just oranži juulikuu värviks. Võtmeks on erk tsitrusetoon, mis jääb sisekujundusmaailma valitsema suve lõpuni.