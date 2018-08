Kinnisvaraportaal: Tallinna majade hinnatõus jätkub

Juuni kuus oli portaali KV.EE vahendusel Tallinnas pakkumisel keskmiselt 771 maja. Tallinna majade müügipakkumiste keskmine hind oli sealjuures 1563 eurot ruutmeetri kohta. Aastaga on majade müügipakkumiste keskmine hind koguni 7 protsenti tõusnud.

Kuigi hinnad on tõusnud pea kõikides Tallinna linnaosades, on müüjate ootused kõige suuremad Nõmme linnaosas, kus on täheldada lausa kümneprotsendilist hinnatõusu. Sealseks ruutmeetri hinnaks jäi juulikuus keskmiselt 1567 eurot ruutmeetri kohta.