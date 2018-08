Ula peale läinud pesukaru omaniku sõnul on olukord keeruline

Kõik jäljed viitasid nimelt naabruskonnas elavale Scott Gavinile, kes otsustas mõned aastad tagasi teleseriaalis võidetud raha eest isikliku loomaaia rajada, vahendab liverpoolecho.co.uk. Ligi 120 eksootilise looma omanik olevat loomakaitsjate kõnele vastates jooksus oleva pesukaru omaks võtnud, lisades, et olukord on keeruline.

Vahejuhtumi ajal puhkusel viibinud Gavin on veendunud, et loomakese põgenemise taga on kellegi kuri käsi. «Ma usun, et keegi lasi looma tahtlikult vabaks. Olen politseiga selles asjus ühendust võtnud ning uurimine käib,» ütles Gavin väljaandele.