Kinnisvaramaakleri mõiste on ajale jalgu jäänud

Kinnisvara müüakse ja ostetakse pea iga päev. Kinnisvaraportaale vaadates lisandub nädalas uusi kuulutusi kümneid, kui mitte sadu. Pea igaüks on kunagi midagi müünud ning ilmselt selle arvelt ka tulu teeninud. Kinnisvaramaakleri mõiste on jäänud ajale veidi jalgu ning ka inimeste tõlgendus mõistest ei ole vahepeal uuenenud. Kuigi maaklerite baastegevused on aastate lõikes samaks jäänud, on neile lisandunud hulk tegevusi ja nüansse, milleta tänapäeval ei saa.