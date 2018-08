Kindlustuseta eluase võib tudengile suure kahju tuua

Tänapäeval on korterid-hooned reeglina kindlustatud ning üürikorteri kindlustamine üldiselt omaniku mure. Paraku ei pruugi alati siiski kindlustust olla ning selline halb üllatus kipub üürnikke tabama alles siis, kui kahju on juba sündinud. Sestap soovitab ERGO varakahjude käsitleja Tuuli Kalberg juba üürilepingut sõlmides mõelda, kuidas end kaitsta.

Kui kindlustuslepingu on sõlminud eluaseme omanik, siis olukorras, kus elektri- või küttesüsteem üles ütleb või toru ootamatult puruneb, tegeleb kahjude likvideerimisega omanik ja tema kindlustus. Kui aga kindlustusest üürilepingus juttu pole, on põhjust muret tunda. Äärmisel juhul saab üürilepingus omanik volitada üürnikku kindlustust sõlmima. Näiteks korteri siseviimistluse, mööbli ja kodutehnikaga võib juhtuda õnnetusi, mida kindlustus aitaks sellisel juhul hüvitada.

«Kuigi võib tunduda, et üliõpilase kogu maine vara mahub ühte kohvrisse ja tekk-padi teise pampu, on siiski kurb, kui sellega midagi juhtub. Eriti mõeldes üliõpilase tihti kõige olulisema vara ehk nutitehnika peale,» rõhutas Kalberg. Kui üürikodus ongi peamiselt üürniku enda vara, soovitab Kalberg mõelda ennekõike koduse vara kindlustamise peale. Selliseid koduse varaga seotud kahjusid ei ole õnnetuse juhtudes korteri omanik kohustatud katma. Kindlustus annab üürnikule turvatunde ning säästab ootamatutest väljaminekutest, kui kodune vara on kannatada saanud. Kusjuures varakindlustus kehtib ka kaasas kantava vara puhul. Näiteks hüvitatakse kodust kaasa võetud sülearvuti ka siis, kui see kukub maha näiteks loenguruumis.