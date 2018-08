Lühiajalise üüri turg kuurortlinnades on tänavu keskmisest aktiivsem

Üürihindade statistiline dünaamika on AS Arco Vara analüütik Mihkel Eliste sõnul järgnev: talvel hakkab pakkumisse lisanduma ennekõike lühiajalise üüri kuulutusi, mis viivad statistilise üürihinna kõrgeks ning sügisel hakkavad üürihinnad seevastu järsult langema. Sügiseti võib Pärnus märgata eriskummalist olukorda, kus üürihinnad on heas ja väga heas seisukorras korteritel tihti madalamad kuid sarnastel üüripindadel näiteks Rakveres ja Viljandis, mis on tunduvalt väiksemad ja madalamate kinnisvara hindadega linnad.