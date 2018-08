Fotod: kaasaegne korter Tallinnas, mille saab soetada pangalaenuta

Käbliku tänavas otse omanikult müüdav ühetoaline korter on ideaalne nii endale elamiseks kui üüriinvesteeringuks. Omanik on avatud ka eraisikutevahelisele järelmaksule, mis tähendab, et pangalaenu pole selle kodu soetamiseks vaja võtta.

Siseaatriumiga kortermaja valmis 2003. aastal ja on suurepärases korras. Maja asub vähese liiklusega tupiktänaval, läheduses mitu bussi- ja trollipeatust. Kinnistu ümber on piirdeaed.

Korter on avatud planeeringuga alla 35-ruutmeetrine, soe ja valgusküllane. Avar kööginurgaga tuba on L-kujuline, mistõttu seda on lihtne liigendada erinevateks aladeks ja eraldada magamistuba. Kergvaheseinaga on võimalik korter ka kahetoaliseks muuta.

Korterisse jääb köök ja osa sisustusest, mis tähendab, et see on kohe elatav.

