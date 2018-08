Kaks levinud toodet, mille suvel ostmist sügisel kindlasti kahetsed

Kohe varsti on käes hooaja lõpp, mis tähendab, et hinnad hooajakaubale langevad suisa poole võrra. Seetõttu kahetsed väga suure tõenäosusega kahe üsna kuluka kaubaartikli ostmist.

See on küll väärt investeering, aga kui arvestada, et suvel küsitud 600 euro asemel saad sügisel sama komplekti eest maksta 300 või isegi vähem eurot, tasub selle väljaminekuga ju pisut oodata küll ja vana komplektiga või üldse ilma aiamööblita veel mõnda aega läbi ajada. Sääst on märkimisväärne ja seda raha saad kasutada mujal.

Üleüldse on majanduslikult väga mõistlik igasugu hooajakaupade soetamine planeerida hooaja lõpuperioodi, mil kauplused soovivad sellisest kraamist vabaneda, et uue hooaja tooted peale tuua. Nii on ka näiteks jõuluehteid arukas osta just pärast jõule, mil need on oluliselt soodsamad kui pühade eel.