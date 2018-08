Lapsi pelgavate üürileandjate tõttu võib viie lapse ema lageda taeva alla jääda

Inglanna Tami-Lyn Clunni ja ta pere tulevik on ebaselge. Oma praegusest kodust välja kolima sunnitud pere on võtnud ühendust arvukate kinnisvarabüroodega, saamata ühtegi positiivset vastust. Viie lapse ema kardab, et peab mõned kuud lageda taeva all veetma, enne kui leiab sobiva kodu oma perele.