Linn ehitab elamispinnata õpetajate meelitamiseks neile majad

Kerkivad majad saavad olema 28-38 ruutmeetri suurused ja paiknevad riigi maal. Majad ehitatakse sisuliselt linna keskele. Kommunaalkulusid tuleb õpetajatel seal elades endiselt maksta, kuid need on palku arvestades oluliselt mõistlikumad.

Arizona haridusameti esimees Joe Thomas on aga seda meelt, et kuigi tegu on kiiduväärt algatusega, ei lahenda see probleemi, milleks pole mitte niivõrd kõrged kinnisvarahinnad ja elamispindade puudumine, kuivõrd õpetajate olematud palgad.