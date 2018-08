Uuring: «koduperenaise» mõiste on aegunud ja diskrimineeriv

Inglismaal 2000 naisterahva seas läbiviidud uuringust selgub, et naiste roll ja kohustused on aegade jooksul muutunud. Varem au sees olnud koduperenaise tiitel on nüüd midagi alandavalt piinlikku.

Veebilehe My Nametags korraldatud uuringu järgi peab 38 protsenti vastanutest «koduperenaise» mõistet aegunuks, samal ajal kui 12 protsenti vastanutest leiab, et fraas on seksistlik ning alandav, vahendab dailymail.com.uk. Koguni 86 protsenti küsitluses osalenud naistest leiab, et ootused naistele on ajas muutunud ning seda eeskätt viimase generatsiooni hulgas.

Ligi 70 protsenti küsitletuist oli veendunud, et nende oskused ja kogemused ei küündi ilmselt kunagi nende emade ja vanaemade tasemeni. Huvitaval kombel leidis koguni 43 protsenti vastanuist, et on oluliselt paremal elujärjel kui nende ema samas vanuses.