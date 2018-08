«Paneks õige müüki» ehk kinnisvaramüük Eesti moodi

Veidi aja pärast keris põhjusena esile tuvastamatu sõber väidetavalt parema pakkumisega. Kord oli põhirõhk sõprusel, siis jälle hinnal. Kuni meeltesegadushoos üks osapooltest siiski kinnitas, et müüks või vanakuradi vanaemale, kui see veidi rohkem pakuks. Tark õpib teadupärast teiste vigadest ja nii läkski Tõnis välja selle peale, et kui veidi hinda juurde pakkuda, küllap siis tehinguni ka jõutakse. Teist ostjat ei pruugi olemas olla, seda ehk tõesti alles otsitakse.

Puuduvad pädevad andmed, kas ses loos müüja just täpselt Elmo kirjeldatud skeemi järgi toimis, kuid kahtlaselt sarnaselt kogu protsess Tõnise poolt vaadates kulges küll.

...Hiljem kuuleme majaostusaagasid veel igasuguseid, kuid kõige sagedamini jääbki pahaaimamatule ostjale tunne, et halvemal juhul müüja nagu ei kavatsekski müüa, paremal juhul on see tal alles viisaastakuplaanides.

Mõnikord jääb mulje, et maa- või kinnisvaraomanik istub ühel igavalt pikal õhtul lihtsalt tugitoolis, sügab oma taeva poole punnitavat kõhtu ja mõtleb, et hm, mul on ülearune maatükk/hütike. Ei tea, kas ma olen nüüd ka rikas mees? Mis see küll väärt võiks olla? Ah jaa, paneks selle õige müüki, siis saaks ju teada. Mõeldud-tehtud, kuulutus lehte ja ühtlasi ka kõne maaklerile, kes võiks tegudele asuda. Ega need niisama uudistajad ja vaatamas käijad teda veel üheski hinnatasemes ei veena, õige number tuleb ikka esimeselt tõsiselt huvitunud tegelaselt.

Ainuke kurb asi on, et õnnetu ostuhuviline ei ole sellest teadlik ja arvab, et nüüd läheb tehinguks – oli ju hind must valgel kirjas. Juba teeb tulevane majaomanik suuri plaane, vaimusilmas suured renoveerimised ja uus sisekujundus ja… Ja siis ehmatab kõhusügajast hinnavaatleja korraga virgeks ja võib ilmsüüta näoga ohata, et pole tahtnudki müüa.