Eestis menukas sisustusekspert tõi raha nimel turule väga vastuolulise toote

Marie Kondo on väga populaarne ka Eesti kodusisustajate seas, kes on tema minimalistliku maailmanägemuse omaks võtnud ja üritavad oma kodu sisustada vaid hädavajalikuga ning vabaneta kõigest kasutust. Nüüd ärritab ta aga tõsiselt paljusid oma fänne.

Nimelt üritab naine, kelle senine elufilosoofia on olnud see, et koju tuleks osta võimalikult vähe asju, müüa oma järgijatele maha pappkaste, mille komplekt maksab ligikaudu sada eurot, vahendab Treehugger.

Hikidashi-nimelised kastid näevad välja nagu kingakarbid ja sisuliselt nad ongi seda. Lihtsalt disaini ja reklaami alla on rohkem raha ja aega pandud. Kuid tegu on siiski pappkastidega, mille eest Kondo küsib 77 eurot.

Kastidel on Kondo enda sõnul väga oluline eesmärk täita: nimelt ei oskavat inimesed nii hästi riideid organiseerituna hoida nagu seda tegema peaks. Tema pappkastid aga aitavat seda teha.

See võib isegi tõsi olla ja asjade kastides hoidmisel vist ei ole ka häda suurt midagi (kuigi sahtlisorteerijad oleks mugavamad kasutada), kuid asja muudab küsitavaks just Kondo senine sõnum - vähem asju - , ning kastide eest küsitav hind.

Inimesed on Kondos väga pettunud. Treehuggeri kaasautor Katherine Martinko küsib, kas selle asemel, et müüa inimestele kaste, kuhu toppida sisse oma riideid, ei peaks Kondo mitte seisma selle eest, et inimesed üldse nii palju riideid ei ostaks.