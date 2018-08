Paljulapselise ema geniaalne koristusnipp säästab tohutult aega

Kolme lapse ema Melissa Willets ütleb, et tihti eeldatakse, et sellise lastehulga puhul on kodu kogu aeg totaalne seapesa. Tegelikkuses on olukord hoopis teine ja seda tänu Melissa kavalale nipile, vahendab Popsugar.

Melissa sõnul tunnevad paljud talle kaasa, sest eeldavad, et kolme lapsega kuluvad tema nädalavahetused maja küürimisele, kuid tänu sellele, et naine ühel päeval pühib tolmu, teisel kraamib vannitoa, kolmandal käib üle põrandad, ei ole tema kodu mitte kunagi sassis, sest selle käigus paneb ta alati jooksvalt ka oma kohale kõik laialipillutud asjad.

«Koristamisele kulub mul päevas väga vähe aega. Teen iga päev ühe töö ja see käib nii möödaminnes ja kiiresti, et ma ei märkagi,» sõnab naine.

Talle sobib säärane lähenemine suurepäraselt, sest kui jätta kõik koristustööd ühele päevale, on neid liiga palju ja on väga tõenäoline, et need võiksid jääda tegemata, sest tundub, et nagunii kõike ei jõua.