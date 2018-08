Fotod: tuntud Eesti paar müüb oma ühist kodu

Korter on maja kolmandal korrusel ja läbi maja planeeringuga. Aknad avanevad ühest küljest parki, teisest sisehoovi. Korteris on avar köök-elutuba, kolm magamistuba. Elutoa juures on rõdu, mis avatud õhtupäikesele. Rõdud on ka kahel magamistoal.