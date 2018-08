Üks kodu müümisega seotud kulukas eksiarvamus on väga visa kaduma

Mingil kummalisel põhjusel usuvad inimesed endiselt kaljukindlalt, et enne, kui kodu müüki panna, tasub investeerida suurematesse ja väiksematesse remondi- ja parandustöödesse, sest need tõstavad märkimisväärselt kinnisvara väärtust.

See pole aga sugugi tõsi, pigem vastupidi - kuna kinnisvara hinna määrab eelkõige asukoht ja teised samas piirkonnas hiljuti tehtud tehingud, on remonditööd sageli suisa mõttetud, vahendab Reader´s Digest.

Sama on Kodustiilile varem kinnitanud ka UusMaa kinnisvarabüroo maakler Eve Soppa. «Paljud teevad selle vea, et võtavad ette kuluka remondi, kuid ei suuda korterit kõrge hinna tõttu enam hiljem maha müüa,» selgitas maakler toona.

Seda raha, mis remonti investeerid ja mille võrra pärast kodu kallimalt müüa soovid, ei pruugi sa kunagi tagasi saada, sest ostja valib kodu eelkõige hinna järgi ja kui on selge, et sinu pakkumine on piirkonna kohta ebamõistlikult kallis, jääb see müümata.