Uudne tehnoloogia teeb sooja põranda kõigile kiirelt kättesaadavaks

Uponor on maailmas tuntud kui üks kvaliteetsemaid vesipõrandakütte pakkujaid, kelle tootevalik on nüüd laienenud innovaatiliste elektriliste põrandaküttemattide näol. «See on suurepärane lahendus pisemate ruumide ja vannitubade puhul, kuhu ehk vesipõrandakütet pole mõttekas panna või kus on tekkinud probleemid niiskuse ja ühtlase temperatuuri hoidmisega,» annab juhtiva põrandaküttelahenduste ja hügieeniliste joogiveesüsteemide pakkuja Uponor Eesti OÜ turundusspetsialist Ele Kuusk nõu.

Loomulikult ei ole palava ilmaga mõtet hoida sees kogu maja küttesüsteemi, samas kui soe vannitoa, tualeti ja sauna eesruumi põrand on jalale mõnus astuda või näiteks keldrikorrusel asuv laste mängutuba vajaks lisasoojust. Selleks ongi kõige lihtsam viis elektriküttematid.

Suvilasse, maamajja või koju põrandakütte paigaldamisel on oluline ka see, et küttematid tõstavad põrandapinda vaid loetud millimeetrid, tehes neist turu ühed õhemad küttematid. See annab hea võimaluse ehitada olematu vaevaga soe põrand lihtsalt vana põranda peale, millele omakorda võib siis otse peale paigaldada vastavalt soovile keraamilised plaadid, puit-, laminaat-, vinüül- või vaipkatte. Ele Kuusk lisab, et vähetähtis pole ka küttemattide soojenemise kiirus, sest näiteks ainult nädalavahetuseti kasutatavas suvilas pole mõtet elektrikütet koguaeg sees hoida ja samas ei pruugi olla aeglasemate kütete puhul aega nende soojenemist oodata.

«Klientidega vesteldes oleme vahel pidanud kummutama arvamust, et põrandakütte paigaldamine on töömahukas, kallis ning hilisem elektriga kütmine tõstab elektriarved lakke. See ei ole sugugi nii! Tehnoloogia on nii palju arenenud ning täna saame väita, et elektriküte on efektiivne ja soodne lahendus eriti just väiksematele pindadele ning selle paigaldamine on muutunud ääretult lihtsaks. Meie põrandaküttematid on väga õhukesed, sobivad igasuguse aluspinnaga, ei vaja paigaldamisel betoonitöid ning on sisuliselt isepaigaldatavad,» räägib Kuusk.

FOTO: Uponor

«Täna on meie valikus kahte sorti põrandaküttematte,» tutvustab turundusspetsialist. «Uponor Comfort E on üliõhuke, vaid 3 mm kaablipaksusega elektriline põrandaküte, mis soojeneb kõigest mõne minutiga. See sobib hästi märgpaigalduseks nagu näiteks keraamiliste plaatide alla. Kaablitega küttematil on iseliimuv tagakülg, mis teeb selle paigalduse ülilihtsaks.»

Alla 2 mm paksusega Uponor Comfort E alumiiniumkilega küttematt tagab optimaalse soojusjaotuse, säästab energiat ja nende alla lisatavad isolatsiooniplaadid summutavad sammukaja. Seetõttu sobib selline lahendus eriti hästi näiteks kõrgemate korruste põrandatele. Alumiiniumkilega küttematt on mõeldud kuivpaigalduseks puit-, laminaat-, vinüül- või vaipkatte alla. Paigalduseks pole samuti eritööriistu vaja, see tuleb lihtsalt põrandale rullida.

Uponor küttemati paigaldamine on väga lihtne!

Automaatika hoiab põrandapinna temperatuuri alati õigel tasemel

Põrandakütte komplekti kuulub ka põrandaandur, mis aitab tervislikke ja nõuetekohaseid põrandapinna temperatuure hoida. Põrandakütte puhul peab põrandapinna temperatuur standardnõuete kohaselt jääma alla 29 kraadi ning puitpõrandate ja mõnede vinüülkattega põrandate puhul ei tohiks see ületada 27 kraadi, sest kõrgemaid temperatuure kasutades võib kahjustada elektrilist põrandakütte süsteemi või põrandakatet.

«Kvaliteetne ja läbimõeldud põrandaküttesüsteem tagab ühtlase toasoojuse, ühendades nutikalt mugavuse ja energiasäästu. 10-aastase garantiiga põrandaküttematid on kuluefektiivne võimalus luua mugavust ning seda soodsa hinnaga ja kiiresti,» ütleb Kuusk, lisades, et põrandakütte paigalduse puhul ei maksa unustada automaatika osatähtsust, mille arvelt pole kindlasti mõtet kokku hoida. «Näiteks on olemas erinevad termostaadid, mida saab juhtida nutiseadmest ning programmeerida kas teatud kellaaegadel kütet sisse ja välja lülitama või põrandat teatud ajaks soovitud temperatuurini kütma.»

Uponor