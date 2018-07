Fotod: müüki on pandud Eesti tipparhitektide koostöös valminud haruldane kodu

Arhitekt Emil Urbeli ja sisearhitekt Tiina Mangi koostöös valminud kahekorruseline valatud betoonist hoone asub 2,61 hektari suurusel maa-alal. Majast avanevad imelised vaated merele, kusjuures majal on enam kui 150 meetrit oma rannajoont. Maja näeb ka Eesti filmis «Teesklejad».

Hoone on projekteeritud võttes arvesse ainulaadse maastiku iga aspekti. Nii on võimalik nautida merevaadet läbi hoone klaaspindade siseterrassil einetades või basseinis mõnuledes. Privaatsuse tagab juurdepääs erateelt ning kõrghaljastusega krundi asend looduses, kus ühelt poolt kõrgub 35 meetrit kõrge Natura looduskaitse alas olev pankrannik ja teiselt poolt 100 meetrit imelist valge liivaga randa.

Viimistluses on kasutatud vaid parimaid materjale. Inerjöörist õhkub betooni ilu arvestavat puhast ja peenetundelist stiili. Esimesel korrusel asuvad esik, suur garderoob, WC, majapidamisruum, köök ning ruumikas sahver. Edasi avaneb kõrgete lagedega (3.20m) söögituba ja kaminaga puhketuba, milledest avanevad kahele poole terrassidele (basseiniga sisehoovi ja mere poole) suured klaasist lükanduksed. Veel asetsevad samal tasapinnal kabinet, elegantne magamistuba koos garderoobi ning avara vannitoaga.

Teisel korrusel on kaks magamistuba koos suurte garderoobidega ning vannituba, kuhu pääseb mõlemist magamistoast ning täiusliku merevaatega galerii-raamatukogu. Elamu juurde kuulub ka mahukas abihoone, kus on laoruum, garaaz kolmele autole, tehnilised ruumid, saun ja suvetuba-köök. Kõikidest hoonetest on suurepärased vaated merele.