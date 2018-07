Remondiblogi: meie vannitoaehitus, mis lõppes korraliku katastroofiga

Lõpuni valmis siiski ei saa

Viimases etapis ehk juuni lõpust kuni juuli keskpaigani oli plaan tegeleda neli nädalat vannitoaga, et see lõpuni valmis saada. Alustuseks saime kohe ühe kaika kodaratesse: kuna ahju ehitus läks tarneaegade tõttu plaanitust veidi pikemaks, pidime alustama hoopis magamistoa uuesti remontimisest, mis oli plaanis teostada ilma minu elukaaslaseta juba enne jaanipäeva koos minu vanemate abiga. Nädal läks seega rahulikult juba kaotsi. Mõned päevad kulusid ka jaanipäeva ja jooksuvõistlustel osalemise peale. Andsime siiski endast parima, et lõpule jõuda.

Paika sai põrandaküttekaabel, äravoolurennid ja selle peale valas elukaaslane meile ilusa ühtlase põranda. Seejärel läks suuremaks hüdroisoleerimiseks, alustades dušinurga seintest. Vahepeal tuli paika panna dušisegisti osad, mis seina taha ja sisse jäid. Edasi tuli asuda dušinurka plaatima. See oli üks koht, kus ma tööde mahuga väga puusse panin: umbkaudu 9 m2 seina 7,5x15 cm plaatidega katmiseks läks aega ikka mitu päeva. Igas ruutmeetris on ca 88 plaati.

Võite ise mõelda, mitu plaati tuli ükshaaval sinna seina laduda, lisaks juurde igasugused lõikamised kõigis servades ja minu sisseehitatud plaaditud riiulid… Mu elukaaslane on ikka väga tubli, eriti arvestades, et ta on siiski eelkõige puusepp ja plaatimisega kokku puutunud ainult loetud korrad. Ka vuukimine on profiiliga plaadi puhul aeganõudvam, võrreldes sileda alternatiiviga.

Põranda hüdroisoleerimine ja plaatimine oli juba tunduvalt toredam tegevus, sest põrandapinda oli veidi vähem ja plaadid tunduvalt suuremad. Küll aga saime kähku aru, miks need ilusad põrandaplaadid nii soodsad olid: nimelt oli iga plaat omamoodi kummis, mis tegi sileda põranda saamise peaaegu et võimatuks ülesandeks. Õnneks kirju plaat visuaalselt seda välja ei näita. Ootamatult palju aega võttis ka kogu veesüsteemi lahti ja kokku ühendamine ning kollektori kokkupanek. Aega võttis, aga asja sai.

Kui elukaaslane plaatis ja veega mässas, siis mina muudkui õlitasin ja värvisin. Veega otseselt mitte kokku puutuvad seinad said meil valgeks värvitud vertikaalse puitlaudise. Kuigi ma alguses kahtlesin, kas üleni valge vannituba ehk liiga igav ei jää, siis õnneks olid need hirmud asjatud. Kuigi nii laudis kui ka seinaplaadid on meil valged, siis on nende tekstuurid (läikiv vs matt, puit vs keraamika) ja mustrid (vertikaalsed vs horisontaalsed jooned) erinevad, mis teeb asja visuaalselt põnevaks. Põrand see-eest on põnevalt mustriline, aksessuaarid, rätikuivati ja muu pudi-padi tumedates toonides ja lagi…