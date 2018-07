Eesti ühe suurima elamuarendusprojekti viimane etapp koidab

Elamuarendusettevõte Bonava alustab Kakumäel Haaberstis Pärnaõue elamurajooni viimase etapiga. Planeeritud seitse kortermaja Printsu teel on viimane osa Pärnaõue elupiirkonnast, mis on taasiseseisvunud Eestis üks suurimaid erakapitalil põhinevaid elamuarendusprojekte.

«Pärnaõue on olnud Bonava terviklike naabruskondade loomise põhimõtte ilmekaid näiteid - ühtse identiteediga elamurajoon, kus peredel on mitmekesised ja turvalised võimalused kodu lähedal aega veeta. Printsu teele ehitatavate Premium Plus seitsme majaga olemegi jõudnud ühe tervikliku elukeskkonna loomise lõppfaasi. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on Pärnaõue naabruskond 48 majaga valmis 2021. aasta lõpuks,» rääkis Bonava Eesti tegevdirektor Timo Riismaa.