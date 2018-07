Fotod: väga ruumisäästlik lahendus mitme lapse ühte tuppa paigutamiseks

Kolmekorruseline narivoodi, mille küljes on arvukalt panipaiku, on tõeline ruumisäästja. See mahutab ühte tuppa vaevata ära kolm last ja annab võimaluse ka asjade mitmekülgseks hoiustamiseks, vahendab TreeHugger.

FOTO: treehugger.com

Casa Kidsi disaineri Roberto Gili loodud narivoodi on tõeliselt geniaalne leiutis, sest siia on mahutatud magamisasemed ja panipaigad ning selle asemel, et see ruumi ülekoormatuks muudaks, lisab see hoopis mõnusalt avarust.

FOTO: treehugger.com

Voodi on valmistatud korralikust vastupidavast vineerist. Sellel on kolm magamisaset. Teise ja kolmanda korruse vooditel on eraldi trepid, üks kummaski otsas. Kolmanda korrue voodil on omamoodi vaateplatvorm.

Sisseehitatud panipaiku leiab ka trepilt: iga astme all on sahtel. Kahel ülemisel voodil on niiöelda kandikud, kuhu saab toetada näiteks raamatuid.

FOTO: treehugger.com

Enne voodeid tihkelt täis olnud pisike lastetuba mõjub nüüd mõnusa ja avarana.