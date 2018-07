Kodudesse tuleb tagasi üks üsna huvitav 90ndatest tuttav mööblitükk

Vesivoodi, vallatu mööblitükk, mis välismaal oli kuumim sisustustrend 80ndatel, jõudis Eestisse kümend hiljem ja vaimustas inimesi väga. Kes vähegi suutis, endale sellise ka koju hankis. Kuid ühtäkki olid need kadunud nagu poleks kunagi olnudki ja on nüüd jälle tagasi tulemas, vahendab Fox News.

Uneteadlane Bill Fish ütleb, et põhjuseid, miks vesivoodid oma populaarsuse kaotasid, on mitmeid. Esiteks hakkas inimesi huvitama turule tulnud uudistoode memory-vaht. Teiseks olid vesivoodid üks paras nuhtlus: nad olid rasked, voodi liigutamine tähendas, et see tuli veest tühjaks lasta ja lekkeoht oli suur.

Kuid nüüd on selgunud, et vesivoodite leiutaja Charlie Hall on toomas turule uut, täiustatud vesivoodite sarja ja inimesed on väga ootusärevad. Uus voodi näeb välja väga traditsiooniline, sellel saab kontrollida temperatuuri ja survetunnet, mida see kehale avaldab. Voodi kattematerjal järgib varasemast paremini keha kontuure.